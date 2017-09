Metro Noticias de Chihuahua.- El cantante mexicano Alejandro Fernández compartió un video en su cuenta de Instagram en donde expresó su solidaridad con el pueblo mexicano ante el sismo ocurrido el pasado martes 19 de septiembre. Lo anterior lo publicó el diario Excélsior.

‘El Potrillo’ se compromete a donar las entradas de su primer concierto que realizará este sábado 23 de septiembre en Tampico, Tamaulipas.

“Hola qué tal a toda mi gente el de México, vengo llegando a nuestro país y sigo muy conmovido por todo lo que está pasando, pero a la vez motivado y orgulloso de cómo nos unimos en momentos difíciles’, comentó el intérprete.

“Siempre he pensado que en México somos unos guerreros, y desde mi corazón pondré mi granito de arena y como siempre lo he hecho donaré mi primera presentación después de la tragedia, este se llevará a cabo en Tampico este sábado 23 de septiembre. Así que Fuerza México, y no están solos, estamos unidos mexicanos’, finalizó el cantante.