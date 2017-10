Noticias de Chihuahua.- Facebook activará un “chequeo de seguridad” en todos los perfiles para proteger las cuentas.

Facebook anunció que durante este mes se realizará un “chequeo de seguridad” en todos los perfiles con la finalidad de proteger las cuentas.

“La sencilla herramienta ayuda a las personas a desloguearse de navegadores y dispositivos en desuso, generar alertas de logueos no reconocidos, y a aprender a proteger sus contraseñas”, señaló Facebook.

Los pasos para verificar la seguridad de la cuenta son los siguientes:

-Autenticación en dos pasos: al activar la autenticación en dos pasos, se te pedirá que ingreses un código de inicio de sesión cada vez que accedas a tu cuenta de Facebook desde un nuevo dispositivo o computadora. Esta sencilla herramienta agrega una capa adicional de control para ayudarte a proteger tu cuenta.

-Comprobante de seguridad: en tres sencillos pasos, puedes revisar estas opciones de seguridad para ayudar a que Facebook sea más seguro. Solo toma unos minutos comprobar dónde estás conectado, crear una contraseña única y configurar alertas para que te notifiquen si alguien intenta acceder a tu cuenta.

-Obtener alertas sobre los inicios de sesión no reconocidos: Te avisaremos si alguien inicia sesión desde un dispositivo o navegador que normalmente no usas. Si recibes una notificación sobre un inicio de sesión no reconocido y sabes que no has sido tú quien intentó iniciar sesión, haznos saber y te ayudaremos a proteger tu cuenta.

-Bloqueo: la herramienta de bloqueo te ayuda a controlar quién ve las cosas en tu perfil y a gestionar tus interacciones en Facebook.