Noticias de Chihuahua.- Investigadores que estudian si podría existir agua líquida en Marte han proporcionado una nueva perspectiva de los límites de la vida en el planeta rojo.

Un equipo dirigido por la doctora Lorna Dougan, de la Universidad de Leeds, en Reino Unido, ha analizado la estructura del agua en una solución de perclorato de magnesio, lo que se conoce como “agua mimética de Marte”, para comprender mejor cómo podría existir el líquido en la superficie de Marte.

Las muestras de suelo marciano recogidas por el Phoenix Lander en 2009encontraron calcio y poderosos oxidantes, incluido el perclorato de magnesio, lo que alimentó la especulación de que flujos de salmuera de perclorato podrían ser la causa de la canalización y la meteorización observadas en la superficie del planeta. Dougan, de la Facultad de Física y Astronomía y del Centro Astbury, señala: “El descubrimiento de cantidades significativas de diferentes sales de perclorato en el suelo marciano da una nueva visión de los lechos de los ríos marcianos”.

“Las temperaturas superficiales en Marte pueden alcanzar un máximo de aproximadamente 20 ° C en el ecuador y tan bajo como -153 ° C en el polo. Con una temperatura superficial promedio de -55 ° Celsius, el agua en sí misma no puede existir como un líquido en Marte , pero las soluciones concentradas de perclorato podrían sobrevivir a estas bajas temperaturas”, argumenta.

A través de los experimentos realizados en la Instalación ISIS y el modelado por ordenador, el equipo pudo refinar y analizar la estructura del agua marciana mimética. El resultado de su análisis, publicado este viernes en ‘Nature Communications’, muestra que las soluciones de perclorato de magnesio tienen un impacto dramático en la estructura del agua. El efecto del perclorato es equivalente a presurizar el agua pura a 2.00 millones de pascales o más. El equipo observó que los iones en el agua se vuelven parcialmente segregados y es probable que esta segregación sea lo que impide que el líquido se congele.

UNA NUEVA VISIÓN DE CÓMO SE DISUELVEN LAS SALES EN EL AGUA

“Encontramos estas observaciones bastante intrigantes. Da una perspectiva diferente de cómo se disuelven las sales en el agua. El perclorato de magnesio es claramente un factor importante que contribuye al punto de congelación de esta solución y allana el camino para comprender cómo un fluido podría existen bajo las condiciones de sub-congelación de Marte”, explica Dougan.

“Plantea preguntas interesantes sobre la posibilidad de vida en Marte. Si la estructura del agua marciana está altamente presurizada, quizás podamos esperar encontrar organismos adaptados a la vida a presiones elevadas similares a los piezófilos en la Tierra, como las bacterias de los mares profundos y otros organismos que prosperan a alta presión. Esto pone de relieve la importancia de estudiar la vida en entornos extremos tanto en entornos terrestres como no terrenales para que podamos comprender completamente los límites naturales de la vida”, concluye.