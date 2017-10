Noticias de Chihuahua.- Molesta porque novio terminó la relación, Kristina Kuchma decidió vengarse conduciendo su Mercedes Benz hasta una alberca.

A través de las redes sociales, se difundió la cruel venganza de Kristina Kuchma contra Guy Gentile, quien terminó la relación de un año.

Según el diario New York Post, la mujer condujo el Mercedes Benz de Guy Gentile hasta una alberca en Bahamas, para dejar que se sumergiera.

“¡Me dijiste que me ayudarías a empezar un negocio! ¡Esas fueron tus palabras! ¿Ahora quieres ser un inversor? Pues, inversor, tengo una sorpresa para ti en tu patio, comienza con esa idea de inversión, primero”, le dijo la modelo rusa a Gentile, quien se desempeña como banquero.

Por su parte, Gentile expresó que “mi corazón se detuvo por miedo a que ella estuviera adentro. No me importó el auto en ese momento. Pero luego de que me di cuenta de que no estaba en él, comencé a enfadarme por lo que hizo”.