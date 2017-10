Ciudad Juárez, Chihuahua.- El delegado del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Chihuahua, Fernando Moreno, al preguntarle sobre la forma en que obtuvo su libertad el exalcalde de Chihuahua Javier Garfio Pacheco quien condicionó su salida aportando información de priistas involucrados en corrupción dijo que no sabe si fue así y no se puede afirmar, y si al afirmar eso quiere decir que el gobierno de Javier Corral Jurado no tenían información todavía para detener a Duarte. Por otro lado dijo que no hay solicitud para sancionar o expulsar a Garfio del partido.

“Quiere decir que solo cuentan con esta información, entonces todos los señalamientos y pruebas que decían que tenían contra Duarte no eran tan sólidas, si ahora afirman algunos medios que Garfio dio información para lograr la captura de Duarte entonces quiere decir que no tenían la información suficiente”, dijo el priista.

Al preguntarle si se tendrá una sanción por parte del partido contra Javier Garfio Pacheco, dijo que hasta el momento no lo había planteado ningún militante del partido. Refirió que cualquier conducta irregular y fuera de la ley afecta al partido, sin embargo este es un caso que se tendrá que ver con una perspectiva más amplia, pues como partido es una instancia apegada a derecho y se tendrá que ver como se desenvuelven los hechos y al final cual es el contenido de todo ese juicio porque hay muchas cosas que no han salido a la luz.

Lo único que ha salido a la luz es una campaña persecutoria en contra del priismo en el estado de Chihuahua. Es un asunto judicial que está en la esfera jurídica, más que en la esfera política es un asunto que ya salió del partido definitivamente.

Al cuestionarle de que hay varios priistas que están amparados para no ser detenidos, dijo “eso es porque hay una campaña persecutoria, son temas que no están en la esfera del PRI, están en la esfera del poder judicial y de las autoridades, nosotros somos un partido político no somos ventanilla ni defensoría de oficio ni tribunal de acusación, somos un partido político que busca el poder, no estamos metidos nosotros a los juicios”, refirió Fernando Moreno

Al preguntarle de que están deteniendo a priistas e incluso acusándolos de delincuencia organizada, afirmó que se están deteniendo a personas y hay personas de todo tipo y de todos los partidos que están implicados en delitos, pero no lo hacen a nombre del partido, lo hacen en lo individual. Si fuera una cosa diseñada desde el partido entonces sí, pero las instituciones no delinquen y las instituciones no violan la ley.

“Al cuestionarle que los militantes de esa institución son los que delinquen afirmó que también hay curas pederastas y deportistas que también delinquen y están ligados al narco, también los hay en todos los partidos, es un problema de condición humana no una condición única del PRI. Finalmente aseguró que enfrenten la justicia todo el que delinque”, finalizó el delegado del PRI en Chihuahua, Fernando Moreno.