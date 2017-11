Noticias de Chihuahua.- En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 1; 65, párrafo 1, y Noveno Transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el día 01 de noviembre de 2017, a las 11:20 horas, fue legalmente instalado el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chihuahua, acto con el que dieron inicio las actividades del Proceso Electoral 2017-2018 en esta entidad, en la cual se celebrarán elecciones del 01 de julio de 2018.Este órgano electoral colegiado, a esta fecha, se conforma de la siguiente manera:

Consejero/a Presidente C. Alejandro de Jesús Scherman Leaño

Secretario/a C. Alejandro Gómez García

Consejero/a Electoral Propietario/a C.Jorge AlfredoGonzález Dipp

Consejero/a Electoral Suplente C. Jesús Lechuga Gándara

Consejero/a Electoral Propietario/a C.Socorro RoxanaGarcía Moreno

Consejero/a Electoral Suplente C.Martha AntonietaRodríguez Carmona

Consejero/a Electoral Propietario/a C.Erick AlejandroMuñoz Lozano

Consejero/a Electoral Suplente C.RodolfoRubio Salas

Consejero/a Electoral Propietario/a C.EliaOrrantia Cárdenas

Consejero/a Electoral Suplente C.Yazmín AlejandraFuyivara Jauregui

Consejero/a Electoral Propietario/a C. Jesús ArmandoRico Torres

Consejero/a Electoral Suplente C.FedericoDe la Vega Tolentino

Consejero/a Electoral Propietario/a C.Erika AnastaciaRogel Villalba

Consejero/a Electoral Suplente C. Nancy OliviaPrieto Torres

Representante Propietario/a del Partido Acción Nacional C. Fernando Alvarez Monje

Representante Suplente del Partido Acción Nacional C. José Carlos Rivera Alcalá

Representante Propietario/a del Partido Revolucionario Institucional C. Oscar Iván García Ceballos

Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional C. Jorge Ornelas Aguirre

Representante Propietario/a del Partido de la Revolución Democrática C. Miguel Ángel Vargas Loya

Representante Suplente del Partido de la Revolución Democrática C. Diana Rocío Chavarría Pacheco

Representante Propietario/a del Partido Verde Ecologista de México C. Hever Quezada Flores

Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de México C. Mayra Gisela García Moreno

Representante Propietario/a del Partido del Trabajo C. Rubén Aguilar Jiménez

Representante Suplente del Partido del Trabajo C. Paula Priscila Balderrama Escápita

Representante Propietario/a de Movimiento Ciudadano C. Javier Alejandro Gómez Vidal

Representante Suplente de Movimiento Ciudadano C. Edgar Díaz Sánchez

Representante Propietario/a de Nueva Alianza C. Edwin Jahir Aldama Moreno

Representante Suplente de Nueva Alianza C. Pedro Urbina Prieto

Representante Propietario/a de Morena C. Fernando Ávila González

Representante Suplente de Morena C. Luis Marat Rascón Álvarez

Representante Propietario/a de Encuentro Social C. David Ernesto Medina Rodríguez

Representante Suplente de Encuentro Social C. Javier Fuentes Lagarda

Vocal de Organización Electoral C.Gabriel Ángel Ayón Gardea

Vocal del Registro Federal de Electores C. Ramón Salazar Burgos

Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica C. Lilia Azucena Flores Cárdenas

Entre los puntos más destacados de la sesión de instalación se ofreció un mensaje por parte delConsejeroPresidente, C. Alejandro de Jesus Scherman Leaño, quien refrendó el compromiso inalienable de la institución de llevar a cabo las elecciones del 1 de julio de 2018 con estricto apego a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que rigen al Instituto Nacional Electoral y que han permitido ir consolidando la democracia mexicana.

Otro de los puntos tratados fue la aprobación del horario del Consejo Local, el cual quedó establecido de 09:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes y de 10:00 a 14:00 horas, los sábados. Asimismo, se informó sobre el procedimiento y se aprobó, en unanimidad, la Convocatoria para integrar las propuestas de ciudadanos para ocupar el cargo de Consejeros y Consejeras Electorales de los Consejos Distritales, de esta entidad, durante los Procesos Electorales Federales 2017-2018 y 2020-2021.

Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chihuahua. Avenida Independencia #1410, colonia Centro, Chihuahua, Chih. Teléfonos: (614)437-05-90 y 437-05-91. E-mail:[email protected]