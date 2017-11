Noticias de Chihuahua.- El ex entrenador de la Selección Mexicana de futbol, Ricardo La Volpe, reconoció que existe contacto con la Asociación Nacional de Futbol Profesional (ANFP) de Chile para reemplazar a Juan Antonio Pizzi, informó este jueves el portal electrónico Emol.com.

“Fui a los Juegos Olímpicos de Grecia y gané la Copa de Oro de 2003 dirigiendo a México (…) Tengo Experiencia”, indicó el entrenador de 65 años con pasos en América, Toluca, Boca Juniors y la Selección de Costa Rica, entre otros

Durante una entrevista con Emol.com, La Volpe mostró sus logros para dirigir a la actual Selección bicampeona de América como estar “en un mundial, el de Alemania 2006, y también en una Copa Confederaciones (en el mismo país).

Relató que “(su trayectoria) significa que tienes experiencia en eliminatorias y en manejar un grupo. Me pone bien, me pone contento que me hayan contactado y ser considerado para dirigir a Chile. Dios quiera que se me dé, por supuesto”.