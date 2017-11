Noticias de Chihuahua.- El gobernador Javier Corral aseguró que es “falsa de principio a fin” la información de que viajó a Mazatlán para sus vacaciones de diciembre pasado en una aeronave del Gobierno del Estado, por lo que consideró que algunos medios de comunicación lo calumnian y difaman y le mienten a sus lectores.

“Mis vacaciones de Navidad de diciembre del año pasado con mi familia, no las pasé en Mazatlán sino en Ruidoso, Nuevo México. Regresé a Juárez el 27 de diciembre y estuve hasta el 29 de diciembre, día en que firmé la publicación del Decreto de Presupuesto Estatal, aprobado por el Congreso”, publicó Corral Jurado ayer por la mañana en su cuenta de Facebook. “Esa tarde-noche viajé a Mazatlán para asistir a las distintas actividades con motivo de la toma de protesta del gobernador Quirino Ordaz Coppel, lo cual se acredita mediante fotografías y entrevistas reproducidas en medios de aquí y de allá, y en todo momento estuve acompañado de mi esposa Cinthia Aidee”.

Tras la aclaración de sus actividades de esos días, Corral calificó como burda y vergonzosa la campaña de golpeteo político y mentiras de los medios que publicaron información con la insinuación o afirmación de que sus vacaciones habían sido con cargo al erario.

“Tenemos por supuesto todos los elementos para demostrar nuestros dichos, y que en asuntos personales he viajado en vuelos comerciales o privados”, afirmó. “Los chihuahuenses deben tener además la certeza de que no sólo en vacaciones, sino en cualquier tiempo, tratándose de asuntos personales o familiares, siempre los he pagado de mi bolsillo”.

El mandatario estatal señaló que el propósito de publicar información falsa en su contra tiene como propósito modificar su decisión de retirar los contratos de publicidad que se pagaban en el sexenio de César Duarte, “para ocultar y callar sus trapacerías y los viajes, esos sí personales, familiares y de promoción político electoral que realizaba el exgobernador, y por los que se le abrió una investigación penal que ya tiene orden de aprehensión”.

Corral Jurado manifestó que los medios no modificarán, mucho menos con base en mentiras y calumnias, su decisión de cuidar los recursos del pueblo de Chihuahua.

“No nos dejaremos extorsionar”, finalizó.