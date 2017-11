Noticias de Chihuahua.- Con un Chucky Lozano pletórico y demostrando que su nivel en Holanda también lo puede llevar a la Selección Mexicana, el Tri igualó en un partido loquísimo, espectacular y de volteretas 3-3 contra Bélgica en el estadio Rey Balduino de Bruselas.

El equipo nacional tuvo una buena presentación en Europa, como visitante, contra un rival que es el número 5 del ranking FIFA y que será cabeza de grupo en el próximo Mundial, al que se le jugó por momentos de igual a igual.

Tras un inicio esperanzador del Tri, coronado con un disparo de Layún rechazado con problemas por Courtois, el local demostró por qué, en el papel, era un equipo muy superior.

Con Eden Hazard manejando los hilos de medio campo y Romelu Lukaku aprovechando su velocidad y potencia física, los Diablos Rojos recuperaron la pelota, dictaron el ritmo del partido y poco a poco se acercaron al marco de Memo Ochoa.

Fue así que cuando cayó el gol belga, no constituyó realmente una sorpresa. La jugada comenzó en los pies de Hazard, su número 10 –cuándo no-, que con un giro dejó viendo visiones a Diego Reyes. El creativo habilitó a Lukaku, que se deshizo de Héctor Moreno en dos pasos y mandó un disparo potente, pero dentro del rango de Ochoa. El portero logró rechazar, pero la pelota quedó al centro para que Hazard definiera el 1-0.

A diferencia de otros partidos contra equipos potentes, el Tri no se derrumbó anímicamente. Aun siendo superado en la cancha, México no perdió la calma ni hizo locuras. Bélgica llegó un par de veces con peligro, pero Ochoa estuvo muy bien y logró alejar el peligro.

Pese a ello, el gol del empate no parecía estar dentro de la lógica. Llegó por una de esas jugadas que tanto ha practicado Osorio. Carlos Salcedo mandó un gran pase filtrado hacia Hirving Lozano, que centró en carrera hacia Chicharito. El delantero fue derribado por Ciman. Guardado empató de penal para el 1-1 que sin ser merecido, tampoco estaba totalmente fuera de la realidad.

Si el primer tiempo no se salió por completo de la lógica, no se puede decir lo mismo del complemento. En tan solo un minuto, ambos equipos anotaron. Primero fue Lukaku, al ’55, en una jugada con muchísima suerte que le rebotó en la rodilla y se introdujo en la red. No acababan los belgas de celebrar cuando Hirving Lozano empató con un disparo a contrapié de Courtois y que entró en la base del poste.

Y si ese disparo fue bueno, ni qué decir de su segundo gol de la noche, en el que Chucky recogió un rebote que él mismo provocó y de volea hizo un verdadero golazo al 60’ que significó el 2-3.

Durante los siguientes diez minutos, México jugó quizá su mejor futbol en la era Osorio, con un Hirving desatado, que tenía a la defensa belga viendo visiones. Pero como ha sucedido a menudo en estos dos años, el Tri volvió a recibir un gol en el peor momento posible.

Héctor Moreno, que no tuvo un buen partido, fue de nuevo superado por la banda derecha y Lukaku llegó solo por el centro para anotar el 3-3 al 70’.

Los siguientes veinte minutos fueron de opciones para los dos lados, siendo quizá la más importante la de Hirving Lozano, quien volvió a ganar por velocidad, pero mandó su disparo por fuera cuando parecía tener su “Hat-Trick” a la mano.

Tras el buen resultado de hoy, México viaja mañana a Polonia para enfrentar a la selección de ese país el próximo lunes y quizá lo haga sin Javier Hernández y Edson Álvarez, que tuvieron que ser substituidos por lesión.