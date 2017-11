Noticias de Chihuahua.- A través de diversos portales de noticias personal de la clínica del ISSSTE de Nuevo Casas Grandes, denunciaron a la directora Jazmín Payán, de maltrato y malos manejos en las cuentas de la institución además de actuar de manera déspota contra los usuarios, también es acusada de nepotismo ya que de acuerdo a los denunciantes, varios familiares se encuentran laborando con sueldos privilegiados.

De la misma manera denunciaron que la titular de dicha dependencia de salud, contrató personal no apto para realizar los traslados en ambulancias desde aquella entidad a las ciudades de Chihuahua y a Ciudad Juárez, además de viajar sin personal de apoyo y de atención para los pacientes.

Entre las denuncias que fueron ventilados esta la titular de la clínica médica Jazmín Payán, subcontrata a chofes de las ambulancias para el lavado de las unidades siendo que se cuenta con personal para dicha ocupación.

Entre otras situaciones que se viven a diario en deplorable clínica, es el maltrato al personal y la discriminación de las personas, la directora mejor conocida en el lugar como “La Gorda” por obvias razones, se jacta agrediendo y gritando a cuanto empleado se le atraviese, como estaba acostumbrada a trabajar en maquila ella dice que tienen que hacer lo que ella diga a sus hu%#*%**s, de donde por cierto la corrieron hace un par de meses, seguramente también por su prepotencia.

La clínica del Issste en Casas Grandes que por cierto si la buscábamos en internet aparece como clínica fantasma pues dice en la página que no cuentan con personal y no está disponible los nombres de nadie, no está disponible ni enfermeras, ni médicos generales, ni médicos familiares, ni personal médico de contacto con pacientes, no hay ni un dato disponible para probarlo basta entrar al siguiente linck https://hospitalesmexico.com/unidad-medica-familiar-del-issste-de-nuevo-casas-grandes-157689

Es en dicha clínica en donde la doctora Payan si se apunta muy pronto para la socialite, y ordena a su brazo derecho su cuñada que organice inmediatamente fiestas de cumpleaños, baby showers o despedidas de solteras, suspendiendo actividades dejando a la buena de dios a los usuarios que hasta convalecientes tienes que esperar a que se parta el pastel y abran los regalos para ser atendidos.

Se espera que continúen las denuncias por parte de los usuarios del ISSSTE, Casas Grandes y de los propios empleados quienes están sacando a la luz pública las anomalías, pues la doctora ya cuenta con antecedentes y denuncias por las mismas cuestiones.