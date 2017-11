Noticias de Chihuahua.- “No me quita el sueño, te lo juro”, señaló Cynthia Klitbo sobre su pelea con Maribel Guardia.

La actriz Cynthia Klitbo habló sobre su salida de la obra Las Arpías tras una pelea con Maribel Guardia, así como por la falta de profesionalismo de sus compañeras.

“No me quita el sueño, te lo juro, pero pregúntenme otra cosa o me meto. A Maribel (Guardia) yo la quiero mucho. Yo no veo las noticias y no me importa lo que digan mis compañeros”, expresó.

Y agregó que “no mira yo ya estoy haciendo telenovela, ya tengo los planes de la siguiente obra de teatro, para mí ese asunto ya está más que cerrado, la verdad es que es una novela muy buena y me tiene vuelta loca. Pero para mí no se me va la vida en ello, perdón, no se me ha quitado el sueño”.